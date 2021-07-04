Дворник пытался украсть сумку. Фото: стоп-кадр из видео.

Новосибирский дворник пытался ограбить бизнесмена возле его дома. ЧП произошло в 5 утра на улице Высоцкого возле дома № 44.

— Меня попытался ограбить парень ростом примерно 175-180 см, переодетый в дворника. Как только он оказался у меня за спиной, стал вырывать сумку. Мы с ним немного потолкались, и он начал убегать, — пишет мужчина в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения домофона. На кадрах видно, как молодой парень выхватывает из рук новосибирца сумку и убегает.

Сейчас мужчина пытается найти людей, кто может узнать парня на видео.

— Сумку в итоге он отнять не смог, так что в полицию я не обращался. У него, скорее всего, ободраны правая рука и нога, возможны гематомы на спине, — говорит новосибирец.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске дворник напал на бизнесмена возле его дома

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