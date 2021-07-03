Умерла супруга депутата Законодательного Собрания Новосибирской области. Фото: ИВАНОВА Диана

Умерла Татьяна Карпова — жена депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Владимира Карпова. Трагическая новость пришла 2 июля.

Мэр Новосибирск Анатолий Локоть выразил соболезнования семье.

— Потеря близкого человека — это всегда трагедия, невосполнимая и тяжелая утрата. Болезнь унесла жизнь умного, бескорыстного, честного и скромного человека, — говорится в сообщении градоначальника.

Причина кончины сибирячки не уточнятся.

КП-Новосибирск выражает соболезнования семье и близким татьяны Карповой.

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