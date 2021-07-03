Умерла супруга депутата Законодательного Собрания Новосибирской области.
Фото: ИВАНОВА Диана
Умерла Татьяна Карпова — жена депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Владимира Карпова. Трагическая новость пришла 2 июля.
Мэр Новосибирск Анатолий Локоть выразил соболезнования семье.
— Потеря близкого человека — это всегда трагедия, невосполнимая и тяжелая утрата. Болезнь унесла жизнь умного, бескорыстного, честного и скромного человека, — говорится в сообщении градоначальника.
Причина кончины сибирячки не уточнятся.
КП-Новосибирск выражает соболезнования семье и близким татьяны Карповой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер