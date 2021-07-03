«Слишком рано кричит»: сибирячка пожаловалась полицейским на громкого петуха

Сибирячку возмутил громкий петух, который не дает спать по утрам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новосибирском 59-летняя женщина, жительница поселка Элитный, пожаловалась в полицию на громкого петуха. Со слов сибирячки, птица не дает спать по утрам.

— 1 июля пенсионерка написала заявление на соседей, у которого живет петух. Она говорит, что около пяти утра он начинает слишком громко кричать. Пернатый мешает ей спать. Женщина уверена, что соседи нарушают закон о тишине и покое, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Между собой жители поселка договориться не смогли. Сибирячка надеется, что полицейские смогут вернуть ей спокойный сон.

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