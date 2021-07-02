Под Новосибирском автобус столкнулся с иномаркой из-за уток: это попало на видео

В результате аварии несколько человек получили травмы. Фото: ГИБДД по НСО.

На трассе под Новосибирском произошло серьезное ДТП: там накануне, 1 июля, столкнулись иномарка и автобус с пассажирами. Известно, аварию спровоцировали утки, переходившие дорогу. Кадры с места ЧП появились в соцсетях.

На видео видно, как водитель легковушки остановился пропустить семью пернатых, которые переходили проезжую часть. В момент остановки в автомобиль на скорости врезался пассажирский автобус. Утки, судя по всему, не пострадали, чего не скажешь о людях.

По данным ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла на 17 километре трассы К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск» около 21:00. Автобус «ПАЗ», который двигался в направлении Новосибирска врезался в автомобиль Scoda Kodia.

— В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять пассажиров автобуса. Среди них четыре женщины: 46, 59, 69 и 71 лет, а также и 70-летний мужчина. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась — всем назначили амбулаторное лечение, — уточнили в ГИБДД по Новосибирской области.

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