Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 в Новосибирске: к нам идет аномальная жара

Погода подойдет для отдыха на пляже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 в Новосибирске идеально подойдет для похода на пляж: синоптики обещают аномальную жару.

— В субботу, 3 июля, столбики термометров в Новосибирске поднимутся до +28...+30 градусов, а по области - до + 33 градусов. 4 июля днем в Новосибирске будет +32 градуса, а по области - +35 градусов. Ночи тоже ожидаются теплые: температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов. Возможен ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода», днем 4 июля в Новосибирске тмпература воздуха составит +30 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 742 — 744 миллиметра ртутного столба.

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