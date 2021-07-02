В Новосибирске будут судить бухгалтеров центра наружной рекламы, укравших более 5 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух бухгалтеров новосибирского городского центра наружной рекламы обвиняют в присвоении и растрате крупных сумм с использованием своего служебного положения. В отношении аферисток завершено расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в пятницу, 2 июля.

— Как установило следствие, в период с апреля 2018 года по июнь 2020 года 54-летняя обвиняемая, работая главным бухгалтером центра, присвоила около 5 миллионов рублей, а затем потратила их на свои нужды. Также с июля 2020 года по ноябрь 2020, она и 36-летняя бухгалтер центра наружной рекламы присвоили себе еще 750 600 рублей. Эти деньги они также направили на свои личные нужды, — уточнили в ведомстве.

Известно, общая сумма ущерба, который нанесли бухгалтеры-мошенницы, превысила 5,5 миллионов рублей.

Разоблачили аферисток следователи совместно с прокуратурой Железнодорожного района Новосибирска, а также полицейские и представители УФСБ. Обвиняемые согласились сотрудничать со следствием и полностью признали вину в преступлениях. Кроме того, в ходе расследования мошенницы возместили ущерб в сумме свыше трех миллионов рублей.

В процессе расследования сотрудники СК допросили более 30 свидетелей, осмотрели множество финансовых документов, произвели выемки в банках. Таким образом следователи собрали достаточную доказательную базу. В настоящий момент уголовное дело в отношении аферисток направили в суд: там его рассмотрят по существу.

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