Под Новосибирском 17-летний подросток попал в ДТП на угнанной машине. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Болотное 17-летний подросток угнал «ВАЗ-2106», припаркованный во дворе дома на улице Советской. Похитителя машины удалось оперативно задержать. Выяснилось, он попал в ДТП на угнанном автомобиле. Об инциденте, случившемся накануне, 1 июля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Похищенный автомобиль нашли росгвардейцы в километре от места угона — подросток на нем попал в ДТП. Несовершеннолетний угонщик в содеянном признался. Ранее подросток, угнавший авто, уже был судим за кражу. Кроме того, он состоит на учете в ПДН, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Известно, горе-угонщика задержали. В настоящий момент по факту случившегося ведется расследование.

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