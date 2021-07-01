Ферзем едь: в Новосибирске ямы на дороге залатали, как шахматную доску

В Новосибирске залатали дорогу в виде шахматной доски. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске автомобилистов удивил ремонт дороги на проспекте Дзержинского. Там вместо того, чтобы полностью отремонтировать участок дороги, решили латать каждую яму. В итоге проспект превратился в решето. Многие водители сравнили такой ямочный ремонт с минным полем.

— Я первый раз такое вижу! — признаются один из автомобилистов.

Со слов водителей, ямы сначала зачистили и оставили на некоторое время. Автомобилисты недоумевали, как им проехать по многочисленным ямам и не испортить машину.

Как только видео с ямочным ремонтом появилось в соцсети, ямы тут же залатали. Но теперь дорога выглядит как шахматная доска.

Смотреть видеосюжет Новосибирцев удивил ямочный ремонт на проспекте Дзержинского

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