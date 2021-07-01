Губернатор Андрей Травников разрешил проводить массовые мероприятия кандидатам в депутаты Госдумы

Андрей Травников подписал постановление, разрешающее проводить массовые мероприятия, но не всем. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ, в котором отменил один из коронавирусных запретов. Кандидатам в депутаты Госдумы разрешили проводить массовые мероприятия.

Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Ране КП-Новосибирск писала о том, в области продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца сентября. По-прежнему новосибирцам нужно быть в маске в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

В регионе значительно увеличилось количество болеющих коронавирусом. В Новосибирской области бушует третья волна ковида.

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