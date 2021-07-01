Губернатор Андрей Травников разрешил проводить массовые мероприятия кандидатам в депутаты Госдумы

Андрей Травников подписал постановление, разрешающее проводить массовые мероприятия, но не всем.
Фото: Александр ГЛУЗ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ, в котором отменил один из коронавирусных запретов. Кандидатам в депутаты Госдумы разрешили проводить массовые мероприятия.
Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Ране КП-Новосибирск писала о том, в области продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца сентября. По-прежнему новосибирцам нужно быть в маске в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
В регионе значительно увеличилось количество болеющих коронавирусом. В Новосибирской области бушует третья волна ковида.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер