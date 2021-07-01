Новосибирец обманул на 6 миллионов рублей покупателей шин и дисков

В Новосибирске будут судить продавцов шин и дисков, обманувших автомобилистов по всей стране. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске будут судить продавцов автомобильных шин и дисков, обманувших покупателей на 6 миллионов рублей. Банда мошенников состояла из трех человек: 29-летнего новосибирца и двух жителей Красноярского края 29 и 39 лет.

Они открыли интернет-магазин автотоваров, через который оформляли заказы на шины и диски, брали деньги и исчезали.

Подробности преступления рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Банковские карты, на которые пострадавшие клиенты переводили деньги, были оформлены на подставных лиц. От действий мошенников пострадали более 300 человек по всей стране. Мужчины специально не брали заказы из Новосибирска, так как автомобилисты могли попросить оформить не доставку, а самовывоз, вот только вывозить было нечего, тогда бы план преступников был раскрыт. Сумма ущерба составила около 6 миллионов рублей, — утонили в ведомстве.

Мужчин задержали в мае 2020 года.

Их имущество на общую сумму 6 миллионов рублей арестовали. В квартирах, где жили мошенники, полицейские нашли 3 миллиона рублей. Кроме того, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей. Изъяты банковские карты, с которых обналичивали деньги.

Мужчинам предъявлено обвинение в «Мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере» и в «Легализации денежных средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере».

Сейчас все фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

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