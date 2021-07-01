В Новосибирске два подростка силой забрали телефон у 14-летнего мальчика

Полицейские задержали подростков, напавшего на мальчика из-за телефона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков: 15 и 16 лет. Их обвиняют в грабеже. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.

— 26 июня два подростка силой отобрали телефон у 14-летнего мальчика. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. После этого дети убежали. Телефоном они распорядились по своему усмотрению. Это произошло у дома №33 на улице Селезнева в Центральном районе города, — уточнили в ведомстве.

Полицейские задержали подростков. Сейчас следователи выясняют обстоятельства нападения на ребенка. Мальчикам грозит серьезное наказание.

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