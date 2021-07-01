«+30 и выше»: жителей Новосибирска предупредили об аномальной жаре

Пляжная погода продержится в регионе с 1 по 5 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первые дни июля в Новосибирской области установится аномально жаркая погода. В связи с чем сибирякам нужно соблюдать меры предосторожности. Информацию об этом опубликовали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— С 1 по 5 июля температуры воздуха составят от +30 градусов и выше. Жаркая погода и засуха чреваты возникновением природных и бытовых пожаров, а также происшествиями на водоемах. Кроме того, в жаркие дни нельзя допускать перегрева и обезвоживания организма — нужно пить больше воды, надевать головные уборы и носить светлую одежду, — напомнили новосибирцам в МЧС.

В ведомстве уточнили, сейчас в регионе доступны 19 официальных пляжей, на которых можно безопасно провести время. При этом во время такого отдыха необходимо сохранять бдительность — отказаться от алкоголя, внимательно следить за детьми.

Кроме того, в жаркие дни нужно соблюдать и пожарную безопасность — не разбрасывать окурки, горящие спички, не оставлять на солнце стекло и мусор. Дома в жару также следует быть внимательными — при проветривании комнат нельзя оставлять в помещении детей без присмотра, чтобы они не выпали из окна. Также спасатели рекомендовали проветривать машины, долго стоявшие на солнце, и не оставлять в салоне авто животных и детей даже на короткое время.

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