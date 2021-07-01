В Новосибирске поймали банду, распространяющую фальшивые купюры. Фото: УФСБ РФ по НСО.

Сотрудники УФСБ Новосибирской области поймали фальшивомонетчиков. Из-вестно, двое новосибирцев поставляли и распространяли на территории региона поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Преступную деятельность они организовали через теневые ресурсы Интернета.

— В мае 2020 года фальшивомонетчиков поймали с поличным при сбыте фальшивок в одной из городских аптек. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. После расследования его направили в суд, — уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

В июне 2021 года дело фальшивомонетчиков рассмотрел Октябрьский районный суд. Он признал новосибирцев виновным в сбыте поддельных денег. Сообщников приговорили к 1 году 7 месяцам лишения свободы каждого. Отбывать наказание фальшивомонетчики будут в колонии строгого режима.

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