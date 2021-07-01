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Происшествия1 июля 2021 9:20

Под Новосибирском вынесли приговор мужчине, до смерти избившему спящего человека

Его отправят в колонию особого режима на 10 лет
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском вынесли приговор мужчине, до смерти избившему спящего человека.

Под Новосибирском вынесли приговор мужчине, до смерти избившему спящего человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Барабинский районный суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил спящего человека. Известно, трагедия произошла осенью 2020 года. Материалы об этом опубликованы на сайте суда.

— Суд установил, вечером 30 сентября подсудимый вместе с сожительницей спускался по лестнице в общежитии и заметил у своей комнаты лежащего человек — тот был пьян и спал. Мужчина подошел к спящему и ударил того ногой по спине и голове. После этого приподнял противника и уже сидящего не менее четырех раз пнул по голове. Сожительница нападавшего пыталась вывести его из общежития. Однако тот, отойдя немного от жертвы, снова вернулся и ударил того кулаком по голове. В общей сложности злоумышленник нанес потерпевшему не менее 11 ударов, от которых тот скончался. Смерть, по данным судмедэкспертов, наступила в результате черепно-мозговой травмы, — говорится в сообщении Барабинского районного суда.

Примечательно, что сам мужчина своей вины в преступлении не признал. Он пояснил в суде, что жители общежития жаловались на потерпевшего. Говорили, якобы тот ходит по коридорам общежития с ножом и гоняет детей. Подсудимый утверждал, что сильно не бил мужчину — уверял, что дал ему две пощечины по лицу, не более. Только вот показания его оказались лживы — их опровергли два случайных свидетеля, ставшие очевидцами жестокой расправы.

— Суд установил, что потерпевшим не были совершены какие-либо противоправные действия, как в отношении подсудимого, так и в отношении детей, которые давали бы ему основания опасаться за свои жизнь и здоровье или других лиц и защищать их, — добавили в суде.

Таким образом, суд признал сибиряка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. При этом приговор суда пока еще не вступил в законную силу.

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