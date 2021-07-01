Сибиряку, задолжавшему по алиментам 300 тысяч рублей, грозит до года колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Калининского района Новосибирска не платил алименты своему ребенку. Общая сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей. Приставы пытались воздействовать на должника, однако никакие меры на горе-отца не действовали.

— После того, как в очередной раз новосибирец отказался от исполнения судебного решения по уплате средств на содержание ребенка, на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, теперь алиментщику грозит лишение свободы на срок до одного года.

Ранее КП-Новосибирск писала о жителе Кочковского района области, которого отправили в колонию на 2 месяца: мужчина задолжал по алиментам 600 тысяч рублей.

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