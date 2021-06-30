В траве с винтовками: 10 ярких кадров с учений снайперов на новосибирском полигоне

В тренировках участвовали примерно 500 военнослужащих. Фото: пресс-служба ЦВО.

В Новосибирской области военные провели учения, на которых уничтожили условного противника. Известно, они прошли на полигоне Шилово. Кадры с места тренировок опубликовала пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

По плану учений, военные вскрыли работу радиостанции условного противника. Для поиска и уничтожения оборудования врага задействовали подразделения специального назначения. Для разведки военные использовали специальные приборы наблюдения. Так, снайперы из бесшумных снайперских винтовок ВСС «Винторез» без пристрельного выстрела уничтожили посты охранения. После того как снайперы выполнили поставленную задачу, к разгрому и захвату противника приступили группы специального назначения, вооруженные автоматами АК-12 и пулеметами «Печенег». Оборудование, которое обнаружили военные, заминировали и уничтожили после отхода группы.

Фото: пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

— Также в ходе учения военнослужащие выполнили стрельбу из штатного стрелкового оружия по целям на дальности от 200 до 800 метров с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, — добавили в ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО.

Известно, в учениях участвовали примерно 500 военнослужащих, а также свыше 10 единиц военной и специальной техники.

Фото: пресс-служба ЦВО.

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