Под Новосибирском брат покончил с собой на могиле сестры

Под Новосибирском полицейские выясняют, почему брат покончил с собой на могиле сестры.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На кладбище в селе Новомотково Тогучинского района на могиле сестры покончил с собой 36-летний мужчина. Трагедия произошла утром 28 июня.
— Известно, что мужчина часто выпивал. Записки он на могиле не оставил. Ранее о суициде не говорил. Что стало причиной, пока неизвестно, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Тело мертвого мужчины на могиле нашел его знакомый. Он тут же сообщил и произошедшем полицию. Там выясняют все обстоятельства трагедии.
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