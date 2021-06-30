«В яме застряло колесо»: в Новосибирске под «Ладой» провалился асфальт

Инцидент прокомментировали в СГК. Фото: "СГК".

В среду, 30 июня, в Центральном районе Новосибирска произошло ЧП. Там, на перекрестке улиц Серебренниковская и Горькая, провалился асфальт. В яму, которая образовалась на проезжей части, угодил автомобиль. Об инциденте рассказали в пресс-службе СГК,

— Асфальт провалился из-за выхода воды. После чего в яму колесом попал автомобиль «Лада». В течение часа его подняли сотрудники теплосетевого подразделения. После того как специалисты достали машину, она уехала, - уточнили в СГК.

В компании добавили, что горячее водоснабжение с 11 утра отключили у жителей 17 домов. В ближайшее время бригада откачает воду, уменьшит зону отключения и начнет ремонт. В СГК отметили, что точные сроки восстановления поврежденного участка будут известны позже.

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