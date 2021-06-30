Под Новосибирском автомобиль ДПС врезался в столб . Фото: "АСТ-54".

В селе Барышево под Новосибирском произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Информация об инциденте, случившемся в ночь на среду, 30 июня, появилась в соцсети.

— Экипаж ДПС сбил столб в селе под Новосибирском. Инспекторы на высокой скорости двигались по центральной улице поселка, не справились с управлением, врезались в столб, завалили его, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По информации очевидцев, из-за аварии жители нескольких домов остались без света. С ночи до полудня люди ждали пока электрики завершат восстановительные работы.

Судя по кадрам с места аварии, автомобиль ДПС получил незначительные повреждения. По предварительным данным, инспекторы, которые находились в служебной машине, не пострадали.

Как предположили комментаторы поста, столб находился в аварийном состоянии, поэтому сломался.

— Судя по всему этот столб уже сам планировал упасть, так что ребята кого-то сегодня спасли!

— Глядя на повреждения авто, столб висел на проводах, — отметили подписчики.

В настоящий момент в региональной ГИБДД аварию не прокомментировали. Информация уточняется.

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