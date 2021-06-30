Под Новосибирском иномарка столкнулась с подростком на мотоцикле. Фото: ГИБДД по НСО,

Серьезное ДТП произошло в Бердске. Там накануне, 29 июня, столкнулись иномарка и мотоцикл. Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.

— 33-летний водитель за рулем Honda Accord двигался по улице Сорокина в направлении улицы Лунная и на перекрестке с улицей Купца Горохова столкнулся с мотоциклом «Ирбис», которым управлял 16-летний подросток. Известно, мальчик поворачивал на улицу Поэта Сорокина, — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, у подростка не было прав на управление байком. В результате ЧП мальчик получил различные травмы, его увезла «скорая помощь».

В настоящий момент в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Проводится проверка.

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