Новосибирец выманил у пенсионерки из Хакасии 247 тысяч рублей, представившись сотрудником банка

Новосибирец выманил у пенсионерки крупную сумму денег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец обманул пенсионерку из поселка Гайдаровск в Хакассии. Он позвонил женщине и представился сотрудником банка. Мошенник по телефону утверждал, что на женщину пытаются оформить кредит и ей срочно нужно обезопасить свои деньги.

— Чтобы предотвратить действия мошенников, пенсионерка сообщила «банкиру» персональные данные своей карты, а после разговора с ее счета списали более 247 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по республике Хакасия.

Женщина тут же обратилась за помощью к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейским удалось установить личность звонившего. Мужчина признался, что это он звонил от лица сотрудника банка. Ему 26 лет и ранее он не был судим. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

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