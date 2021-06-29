ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске 2021: в Минздраве назвали сроки подготовки

ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске 2021 должен быть готов в срок, установленный Роспотребнадзором. Фото: ИВАНОВА Диана

ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске 2021 берут в 22 лабораториях Новосибирска. При этом сроки проведения исследования установлены Роспотребнадзором. Так, они не должны превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

— В регионе ПЦР-тесты на коронавирус делают 22 лаборатории, расчетная мощность которых — 11 300 исследований в сутки. В том числе, 8 лабораторий — на базе медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области. Остальные — лаборатории частных и федеральных учреждений, — уточнили в ведомстве.

В Минздраве отметили, существующие лаборатории соблюдают установленные нормы. Так, средний срок готовности результатов ПЦР-тестов в них составляет 32 часа.

В ведомстве добавили, что контролируют, как лаборатории соблюдают установленные нормы. Новосибирцам, которые столкнулись с задержкой результатов тестирования, рекомендовали обратиться по единому номеру — 112.

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