«Ничего не видно!»: Новосибирск окутал густой утренний туман

Дымка заволокла весь город.
Фото: Евгений КОЧКИН
Во вторник, 29 июня, Новосибирск окутал густой утренний туман. Жителей города восхитила плотная дымка, накрывшая город.
О тумане предупреждали синоптики.
Фото: Евгений КОЧКИН
Ранее о тумане предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. В течение дня в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Кроме того, синоптики отметили, что метеоусловия 29 июня будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. При этом уровень загрязнения атмосферы будет пониженным.
Новосибирцев восхитила дамыка, накрывшая город.
Фото: Евгений КОЧКИН
Снимками густого тумана новосибирцы поделились и в соцсетях. Из-за дымки в городе сильно снизилась видимость.
Из-за тумана сильно снизилась видимость. Фото: "АСТ-54".
— Вот это окутало сегодня! Ничего не видно! — отметили горожане.
Кроме того, из-за тумана в Толмачево не смогли приземлиться несколько рейсов.
Толмачево не смог принять несколько рейсов из-за тумана.
— Самолет «Санкт-Петербург-Новосибирск» авиакомпании «Сибирь» приземлился в Омске, сейчас ждем в самолете улучшений погоды в Новосибирске, — уточнил КП-Новосибирск один из жителей города.
После того, как туман рассеется, в городе будет по-летнему жарко. Фото: "АСТ-54".
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