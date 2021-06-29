«Ничего не видно!»: Новосибирск окутал густой утренний туман

Дымка заволокла весь город. Фото: Евгений КОЧКИН

Во вторник, 29 июня, Новосибирск окутал густой утренний туман. Жителей города восхитила плотная дымка, накрывшая город.

О тумане предупреждали синоптики. Фото: Евгений КОЧКИН

Ранее о тумане предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. В течение дня в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Кроме того, синоптики отметили, что метеоусловия 29 июня будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. При этом уровень загрязнения атмосферы будет пониженным.

Новосибирцев восхитила дамыка, накрывшая город. Фото: Евгений КОЧКИН

Снимками густого тумана новосибирцы поделились и в соцсетях. Из-за дымки в городе сильно снизилась видимость.

Из-за тумана сильно снизилась видимость. Фото: "АСТ-54".

— Вот это окутало сегодня! Ничего не видно! — отметили горожане.

Кроме того, из-за тумана в Толмачево не смогли приземлиться несколько рейсов.

Толмачево не смог принять несколько рейсов из-за тумана.

— Самолет «Санкт-Петербург-Новосибирск» авиакомпании «Сибирь» приземлился в Омске, сейчас ждем в самолете улучшений погоды в Новосибирске, — уточнил КП-Новосибирск один из жителей города.

После того, как туман рассеется, в городе будет по-летнему жарко. Фото: "АСТ-54".

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