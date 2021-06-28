В Новосибирской области бык убил своего хозяина

Бык ударил хозяина и нанес ему смертельное ранение. Фото: Руслан ВОРОНОЙ

В селе Красный Яр Ордынского района произошла трагедия. Там бык убил своего хозяина. Жуткий случай произошел в обед 25 июня на улице Ивлева.

— 60-летний мужчина был в загоне для скота. Среди животных был бык. Он ударил сибиряка. Мужчина получил серьезную травму. Он умер до приезда врачей «Скорой помощи», — рассказал источник КП-Новосибирск.

Сейчас в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи и полицейские.

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