В Новосибирске мужчина с двумя детьми застрял на Обском водохранилище. Фото: служба спасения "МАСС".

Новосибирец с двумя детьми решил прокатиться на катере по Обскому водохранилищу. Однако прогулка по воде обернулась инцидентом - катер сломался. На помощь сибирякам, оказавшимся в трудной ситуации, пришли спасатели.

— Инцидент произошел 27 июня в Советском районе Новосибирска. Катер потерял ход у дамбы ГЭС. В нем находились 33-летний мужчина и двое детей: 14-ти и 9-ти лет. Спасатели при помощи буксира доставили людей на берег. Медицинская помощь сибирякам не потребовалась, — рассказали в службе спасения МАСС.

Сотрудники службы напоминают, выходить на воду на катерах или гидроциклах, а также другом транспорте, допустимо только при наличии надетого и плотно застегнутого спасательного жилета. Кроме того, нужно иметь при себе мобильные телефоны, чтобы в случае ЧП можно было позвонить спасателям. Держать гаджеты следует в непромокаемых чехлах и закрытых карманах.

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