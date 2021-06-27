В Новосибирске нашли новое место произрастания борщевика

Борщевик нашли в микрорайоне Щ. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске нашли новое место произрастание борщевика Сосновского — ядовитого растения. При контакте с ним на коже появляются жуткие ожоги.

— Пока что во время мониторинга мы обнаружили растущий борщевик в Академгородке, а именно в микрорайоне Щ. Раньше, чаще всего борщевик находили в районе Краснообска, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Гижицкая, начальник отдела озеленения мэрии Новосибирска.

Как ранее советовала Татьяна Чакова, врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук, если вы столкнулись с борщевиком, то не надо заниматься самолечением.

— Нужно смыть сок водой, прикрыть пораженный участок тканью и немедленно обратиться к врачу, — советует эксперт.

Борщевик в Сибири появился полвека назад. Его сначала пытались окультурить, а позже увидели, как его сок воздействует на кожу человека и от этой идеи отказались.

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