«Я в темноте лучше сделаю»: сибирячка пожаловалась на некрасивые бутерброды в кафе

Ожидание - реальность. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

В группе «Revizor.nsk» в «Инстаграме» появилось фото смешного бутерброда. Автор фото зашла в одно из заведений, чтобы немного перекусить. Выбрали из меню тарелку бутербродов с семгой и огурцом. На картине были красивые кусочки хлеба с аккуратно нарезанной рыбой и овощами.

В итоге официант принес совсем не то, что хотелось бы увидеть. На блюде лежал кусок хлеба с тонким слоем масла, крупным куском огурца и маленькой рыбкой. «Кулинарный шедевр» был украшен веточкой петрушки.

— Тут даже не знаешь, что делать — плакать или смеяться, — пишет автор поста в группе.

Среди подписчиков бутерброд вызвал смех:

— Ожидание — реальность.

— Я художник, я так вижу.

— Я дома без света симпатичней сделаю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.