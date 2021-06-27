«Я в темноте лучше сделаю»: сибирячка пожаловалась на некрасивые бутерброды в кафе

Ожидание - реальность. Фото: instagram.com/revizor.nsk/
В группе «Revizor.nsk» в «Инстаграме» появилось фото смешного бутерброда. Автор фото зашла в одно из заведений, чтобы немного перекусить. Выбрали из меню тарелку бутербродов с семгой и огурцом. На картине были красивые кусочки хлеба с аккуратно нарезанной рыбой и овощами.
В итоге официант принес совсем не то, что хотелось бы увидеть. На блюде лежал кусок хлеба с тонким слоем масла, крупным куском огурца и маленькой рыбкой. «Кулинарный шедевр» был украшен веточкой петрушки.
— Тут даже не знаешь, что делать — плакать или смеяться, — пишет автор поста в группе.
Среди подписчиков бутерброд вызвал смех:
— Ожидание — реальность.
— Я художник, я так вижу.
— Я дома без света симпатичней сделаю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер