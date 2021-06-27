«Теперь на лбу огромная шишка»: сибирячке изуродовали лицо уколом красоты

Скорее всего, косметолог попала женщина в сосуд. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

Сибирячка пожаловалась в социальных сетях на неудачную процедуру красоты. Женщина пришла в салон, чтобы избавится от морщин.

— Мне сделали несколько уколов, а вечером на лбу появилась шишка. До салона я не дозвонилась. Утром приехала к ним, чтобы они посмотрели синяк и сказали что делать, — пишет женщина в группе «Revizor.nsk» в «Инстаграм». — Мне сказали, что скорее всего, врач попала мне в сосуд.

По словам сибирячки, она решила найти врача, делавшего уколы красоты в социальных сетях. Женщина написала ей, но разговор не задался.

— Косметолог передо мной не извинился. Моральную компенсацию мне так же никто не выплатил. Я хожу с огромной шишкой и синяком на лбу. Когда иду на работу, то замазываю двумя видами тонального крема. Я считаю, что это полная халатность, — возмущается женщина.

Однако в комментариях под постом ее никто не поддержал:

— Всякое бывает. И что, что шишка на лбу выскочила. Устроили истерику из ничего.

— Красота требует жертв.

— Синяк это не осложнение, а обычное возможное последствие.

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