«Умер у врачей на руках»: под Новосибирском мотоциклист разбился рядом с детской больницей

Парень врезался в столб. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

27 июня в городе Карасук Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 22-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб электропередач: об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Парень ехал со стороны улицы Советской в сторону улицы Кутузова. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам знакомых семьи, ДТП произошло недалеко от детской больницы.

— Врачи не успели его занести в здание, он умер у них на руках, - говорят знакомые семьи.

Как удалось выяснить правоохранителям, у парня не было водительских прав, чтобы управлять мотоциклом. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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