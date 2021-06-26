Тарифы ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2021 года: что подорожает, новые расценки

Тарифы поднимутся с 1 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тарифы ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2021 года изменятся: об этом заявил департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Итак, киловатт-час электроэнергии для сибиряков будет стоить 2,93 рубля вместо 2,8 рублей. Холодная вода обойдется в 20,35 рублей за 1 кубометр, а горячая 117,90 за «куб». За один кубометр водоотведения новосибирцам придется платить 15,77 рублей.

Отопление подорожало на 38 рублей 16 копеек: теперь нужно будет платить 1505 рублей за Гкал. Сжижженный газ от компании «Новосибирскоблгаз» будет стоит 41, 75 рубля. Вывоз мусора подорожал до 87,19 рублей.

Напомним, что обновленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2021 года.

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