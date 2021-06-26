В Новосибирске пропала молодая мама с татуировками звезд на плечах

Девушка пропала еще 7 июня. Фото: соцсети // поисковый отряд "ЛизаАлерт" Новосибирской области
Новосибирцы ищут 29-летнюю Александру Тишкину (Третьякову): мама двоих детей пропала почти три недели назад. Волонтеры Новосибирского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку.
По данным поисковиков, Александра пропала 7 июня: она ушла из дома в Первомайском районе и с тех пор не выходила на связь. Ее приметы: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы длинной до плеч, карие глаза.
Девушка была одета в темную футболку с коротким рукавом, синие джинсы, темные кроссовки. Особые приметы: татуировки звезд на предплечьях, плечах и на спине.
Волонтеры просят очевидцев сообщить информацию по номеру 112 или на горячую линию 8-800-700-54-52.
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