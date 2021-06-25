Под Новосибирском помощника депутата задержали за секс с мальчиком

Мужчину обвиняют в развращении мальчика. Фото: СОЦСЕТИ

В Краснозерском районе Новосибирской области задержан помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области. 38-летнего мужчину обвиняют в отношениях с мальчиками-подростками. О них узнали мамы школьников, они же сообщили обо всем полиции.

- Одной ребенок признался, что все произошло на квартире у помощника депутата, там несколько преступных эпизодов. Возбуждено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста". Еще один мальчик - по-старше - также заявил, что к нему приставал этот мужчина, возбуждено дело - "развратные действия сексуального характера", - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Информацию о задержании помощника депутата корреспондентам КП-Новосибирск подтвердили несколько источников в Законодательном собрании региона, добавив, что для знавших мужчину эта новость стала шоком.

Судя по соцсетям помощника депутата, он часто бывал на детских праздниках, посещал местные школы. Также известно, что он воспитывал один маленького сына.

По данным КП-Новосибирск, задержанный уже дал признательные показания.