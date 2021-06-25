В Новосибирске из-за коронавируса отменили концерт Макса Коржа. Фото: "Макс Корж // "Вконтакте" // https://vk.com/maxkorzh.

В Новосибирске из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменили концерт исполнителя Макса Коржа. Мероприятие должно было состояться в субботу, 26 июня.

— Эпидемиологическая обстановка в Новосибирске не позволяет провести концерт. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора фактически установлен запрет на танцпол. Мы не представляем, как провести концерт в таком формате. По этой причине мы приняли тяжелое для нас решение — перенести концерт на следующий год, — сообщили организаторы концерта в официальной группе певца.

Они также назвали новую дату мероприятия — 9 июля 2022. Организаторы уточнили, что все купленные билеты остаются действительными.

— Если вы не готовы ждать, то обращайтесь к билетному оператору и вам вернут деньги за билет, — добавили они.

Фанаты Макса Коржа с горечью восприняли новость об отмене мероприятия.

— Я все планы убрала из-за Коржа, лето ждала только из-за концерта, ну почему так-то? Зачем было писать, что «в Новосибирске точно состоится», а потом делать это?

— Супер! Купил билеты на самолет. Просто минус 17 тысяч, — написали фанаты.

Как уточнила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова, вернуть деньги тем, кто купил билеты, будет проблематично.

— Организатор может не возвращать деньги в условиях действия режима повышенной готовности. Ответственность у него наступает после отмены такого режима. Кроме того, организатор может не возвращать деньги за билеты в случае, когда определена точная дата концерта, — добавила эксперт.

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