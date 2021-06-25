Новосибирские депутаты настаивают, чтобы педагоги-психологи появились в каждой школе. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области.

В Законодательном Собрании Новосибирской области состоялся круглый стол на тему «Проблема детской и подростковой агрессии. Пути решения проблемы в стенах школы». Мероприятие прошло накануне, 24 июня, по инициативе депутата Александра Аксененко.

Участники обсуждения выступили за то, чтобы в каждой школе региона полноценно работали педагоги-психологи. Такие специалисты должны следить за эмоциональным состоянием детей, помогая ребятам преодолевать трудности и решать важные вопросы.

— В обществе наблюдается нарастание нерешенных психологических проблем, что можно наблюдать в детской и подростковой среде и что ярко проявляется в образовательном пространстве. «Что бы ни случилось с ребенком, в любой резонансной критической ситуации задают сразу вопрос: «А где был школьный психолог?» Доверие общества к психологу, к школьной психологической службе высоко, — отметила Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Участниками круглого стола стали не только новосибирские психологи, педагоги и руководители социальных организаций. Так, по видеосвязи выступила и директор организации «Упсала-Цирк» Лариса Афанасьева. Она отметила, что у каждого ребенка есть право на агрессию, однако психологи способны направить ее в иные формы активности с помощью профессиональных методов. К примеру, через творческий подход.

Что касается инициатора круглого стола Александра Аксененко, то он в целом уверен, в каждой школе на постоянной основе должны работать профессионалы. При этом им не следует совмещать свою должность с какой-то другой.

— Нам нужно заботиться о подрастающем поколении. И педагоги-психологи в образовательных организациях могут быть тем первым барьером, который поможет снизить уровень агрессии школьников, переориентирует детей и подростков на конструктивные формы активности, — отметил депутат.

Он заявил, что будет настаивать на выделение средств из областного бюджета на обеспечение такими специалистами каждой школы.

— На детях экономить нельзя. Уверен, что коллеги-депутаты меня поддержат, — добавил Александр Аксененко.

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