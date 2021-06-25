Полицейские поймали новосибирца, устроившего в частном доме нарколабораторию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции совместно с бойцами Росгвардии поймали 34-летнего наркодилера. Мужчина занимался производством и распространением запрещенных веществ растительного происхождения.

Мужчина занимался производством и распространением запрещенных веществ растительного происхождения. Фото: УТ МВД по СФО.

— Нарколабораторию сибиряк оборудовал в частном доме. Здесь у него были три теплицы для культивирования конопли. В них он поддерживал нужный микроклимат, а также оборудовал сооружения системами вентиляции и освещения. В общей сложности у новосибирца изъяли 39 растений, а масса марихуаны составила почти три с половиной килограмма. В этом же доме подозреваемый фасовал и периодически продавал наркотики. Так, незадолго до задержания он сбыл одной женщине около грамма запрещенного вещества. У злоумышленника изъяли также весы, упаковочные материалы, банковские карты, деньги и другие вещественные доказательства, — рассказали в УТ МВД по СФО.

В общей сложности у новосибирца изъяли 39 растений, а масса марихуаны составила почти три с половиной килограмма. Фото: УТ МВД по СФО.

Известно, на время следствия новосибирца заключили под стражу. Предварительное расследование уже завершилось. Его обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

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