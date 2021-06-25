Пробки в Новосибирске на утро 25 июня 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 25 июня 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение также затруднено по площади Энергетиков и проезду Энергетиков. Сложно проехать по улице Блюхера и площади Лыщинского. Кроме того, затор образовался на Новогодней улице. Также пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской улице в сторону Речного вокзала. Движение также затруднено по улицам Гурьевская, Кирова и Никитина. Кроме того, затор образовался на улице Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 25 июня, составил 5 баллов.

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