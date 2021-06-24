В Новосибирской области почти в два раза выросли темпы вакцинации от ковида. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области наблюдается заметный рост числа новых зараженных COVID-19. В связи с этим увеличивается и нагрузка на систему местного здравоохранения. Власти и медики видят выход в массовой вакцинации, которая поможет выработать коллективный иммунитет. На сегодняшний день первый компонент вакцины от ковида получили почти 400 тысяч жителей региона. Об этом заявил министра областного здравоохранения Константин Хальзов.

По словам министра, за последнюю неделю почти в два раза выросло число тех, кто поставил прививку от коронавируса. Так, в период с 17 по 23 июня вакцину получили 42,5 тысячи сибиряков. А на прошлой неделе привились только 25 тысяч человек.

Константин Хальзов также отметил, что в пунктах вакцинации есть достаточный запас препаратов. На сегодняшний день — это 32 219 доз вакцин от опасного вируса. Кроме того, в пятницу, 25 июня, в регион доставят новую партию препаратов от COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области работают 99 прививочных пунктов от коронавируса. Они находятся во всех взрослых поликлиниках. Кроме того, в регионе есть мобильные пункты вакцинации, а еще мобильные бригады, проводящие вакцинацию на предприятиях.

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