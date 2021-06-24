Как записаться на прививку от коронавируса в Новосибирске 2021: объяснили в мэрии

Вакцинация в городе идет полным ходом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как записаться на прививку от коронавируса в Новосибирске 2021 – важный вопрос, который волнует горожан. На него ответили в мэрии:

- Записаться на вакцинацию можно по телефонам регистратур поликлиник, на едином портале «Госуслуги», по телефону единой регистратуры 124, - объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска. – С собой на прививку не забудьте взять сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Кстати, ехать в саму поликлинику совсем необязательно: в Новосибирске мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют сибиряков на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям. Так что привику вам могут поставить на рабочем месте или дома.