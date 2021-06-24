Новосибирца на «Ниве» зажало в машине после столкновения с грузовиком

Водителя зажало в машине. Фото: МАСС

В четверг, 24 июня, в Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП, в котором пострадал мужчина. В районе пересечения улиц Петухова и Громова столкнулись грузовик «Isuzu» и «Нива». Водитель легковушки получил серьезные травмы и сам не смог выбраться. Чтобы его достать из машины, пришлось вызывать спасателей.

Грузовик врезался в пассажирское сидение легковушки. Фото: МАСС

— В результате бокового удара автомобиль «Нива» получил серьезные повреждения, а его водитель травмы и оказался зажат в салоне. После того, как сибиряка достали из салона автомобиля, он был передан врачам. Его госпитализировали в больницу, — рассказали в МАСС.

Новосибирца госпитализировали в больницу. Фото: МАСС

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