В Новосибирске тренер по плаванию нашла в спортзале кошелек с картами и потратила 76 тысяч рублей

Сибирячке грозит серьезное наказание за то, что она потратила крупную сумму денег с чужой карты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске 44-летнего тренера по плаванию одного из спорткомплексов в Академгородке обвинили в краже. Она воспользовалась в магазине чужими картами.

— 13 июня посетительница спортзала потеряла кошелек, в котором были банковские карты. Установлено, что его нашла тренер по плаванию. Она потратила с карт около 76 тысяч рублей. Ей предъявлено обвинение в краже, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит серьезное наказание. Сибирячку могут лишить свободы на шесть лет. Известно, что ранее к уголовной ответственности ее не привлекали.

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