В Новосибирской области сократилось население. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области впервые за 17 лет снизилась численность населения. В регионе стало меньше на 12 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирскстата.

— На начало 2021 года в Новосибирской области насчитывалось 2 миллиона 785 тысяч 800 человек. Это 12 тысяч 400 жителей региона меньше, чем в прошлом году. Оля сокращения населения составила 0,4%. Впервые за 17 лет зафиксировано снижение численности населения. Миграционный прирост снизился за год почти на 9 тысяч человек и не смог компенсировать естественные потери населения. В области продолжился процесс естественной убыли населения, начавшийся в 2017 году. По итогам 2020 года она составила 14 тысяч человек, а в 2019 году — 5 тысяч 600 человек, — уточнили в Новосибирскстате.

В ведомстве также отметили, что число умерших превысило число родившихся на 4 тысячи человек. На 1000 человек в регионе приходится 5 убывающих.

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