«За грибами теперь не сходишь»: в Новосибирской области на дороге засняли медведя

В Новосибирской области автомобилисты заметили на дороге медведя. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области автомобилисты заметили на дороге медведя. Косолапого гостя засняли на видео около Татарска.

— Я ехал с деревни Тайлаково в Татарск, забрать жену от родителей. Примерно в пяти километрах от города я и увидел мишку: он стоял посреди дороги, сначала на задних лапах, казался прям большим. Когда мы уже ближе подъехали, он убежал в лес, в сторону дачных поселков, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика Данил.

О произошедшем сибиряк, на всякий случай, сообщил в полицию. А еще — выложил ролик в сеть, чтобы предупредить местных жителей. В комментариях под постом некоторые люди предположили, что замеченный автомобилистом мишка — еще детеныш:

— Какой-то он маленький, медвежонок еще. Судя по всему, где-то рядом мама.

— За грибами в местный лес не сходишь теперь.

— Откуда он там только взялся? — пишут сибиряки.

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