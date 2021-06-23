В Новосибирске бетономешалка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске, вечером 23 июня, бетономешалка сбила ребенка на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 23 июня, бетономешалка сбила ребенка на велосипеде. ДТП произошло в Дзержинском районе города.

— В семь часов вечера, 29-летний водитель грузовика «Исудзу» ехал по проспекту Дзержинского, со стороны улицы Верещагина, в сторону улицы Европейская. Около дома №125 по проспекту Дзержинского он сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по улице Зейская, со стороны улицы Верещагина в сторону проспекта Дзержинского, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины произошедшего уточняются.

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