Новосибирцы жалуются на мобильные пункты вакцинации, которые не могут принять всех желающих

Новосибирцы жалуются на большие очереди и нехватку препаратов в мобильных пунктах вакцинации в городе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцы жалуются на большие очереди и нехватку препаратов в мобильных пунктах вакцинации в городе. Люди утверждают, что порой сделать прививку бывает крайне затруднительно.

— Приезжали недавно сделать прививку в мобильный пункт в одном ТЦ на левом берегу, там была очень большая очередь. Так, если ты не свободен весь день, то вакцину здесь поставить будет трудно, — рассказала читательница КП-Новосибирск.

Возможно, количество желающих вакцинироваться возросло в связи с тем, что в регионе наблюдается рост заболеваемости ковидом. Однако в областном минздраве утверждают, что в нехватки вакцин в мобильных пунктах нет, а очереди обусловлены лишь их пропускной способностью.

— В поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, в настоящее время есть достаточный запас вакцин против коронавируса. Если необходимо, вакцину оперативно привозят в пункты в течение дня. Возможности мобильных пунктов вакцинации ограничены только их пропускной способностью, — пояснили КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения Новосибирской области. — Действительно, количество желающих привиться в последние дни увеличилось. В связи с этим поликлиники выводят дополнительных сотрудников в мобильных пунктах. В Сан-Сити завтра увеличат количество медиков, пункт сможет принять до 200 человек в день.

В министерстве также напомнили, что сделать прививку все желающие новосибирцы могут не только в мобильных пунктах, но и в поликлиниках по месту жительства.

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