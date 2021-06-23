В Новосибирской области мужчина до смерти забил знакомого из-за ревности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области мужчина до смерти забил знакомого из-за ревности. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего по статье 111 УК РФ.

— Следствием было установлено, что ночь 19 января 2021 года ранее судимый 38-летний обвиняемый вместе со знакомыми распивал спиртные напитки в одном из домов по переулку Индустриальный в городе Барабинске. В ходе застолья сибиряк и 53-летний потерпевший поссорились на почве ревности. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил руками потерпевшего по голове: от ударов последний упал на пол, однако позже смог подняться на ноги и пошел с обвиняемым в котельную дома, где 38-летний сибиряк снова стал избивать оппонента руками и ногами, — сообщили в областном следственном комитете. — Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, его отвезли в больницу, где он на следующий день скончался от полученных травм.

Обвиняемый свою вину в преступлении признал в полном объеме. С учетом того, что у 38-летнего мужчины уже было неотбытое наказание за преступление против безопасности движения, суд назначил ему 8,5 лет колонии строгого режима и лишение права управлять транспортом на 7 месяцев и 22 дня. Кроме того, сибиряк обязан выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и 97,3 тысячи рублей материального вреда в виде затрат на похороны.

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