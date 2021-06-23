Мэрия прекратила прием обращений через портал «Мой Новосибирск». Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 23 июня, стало известно, что популярный среди сибиряков сервис «Мой Новосибирск» прекращает прием обращений горожан. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— В 2020 году стартовала реализация федерального проекта «Платформа обратной связи» портала «Госуслуги». Главная цель проекта- оперативное решение проблем новосибирцев. Так, зарегистрированные пользователи могут рассказывать о проблемах в разделе «Платформа обратной связи», а также в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». По этой причине на портале «Мой Новосибирск» с 23 июня прекращается прием новых сообщений, — уточнили в мэрии.

В ведомстве уточнили, сообщения со статусами «в очереди», «принято», «в плане работ» не аннулируют. Каждое из них обработают до конца декабря 2021 года. Кроме того, карта сообщений сервиса останется доступной для просмотра. Информация о ранее отправленных обращениях также сохранится.

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