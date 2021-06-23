Новосибирец кинул железный прут в машину мамы с двухлетней дочкой

Незнакомец кинул железный прут в машины мамы с ребенком. Фото: АСТ-54

В среду, 23 июня, на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова автомобилист кинул железный прут в машину Toyota FunCargo сибирячки. Тяжелый предмет угодил в окно багажника. В это время на заднем сидении находилась двухлетняя девочка. Осколки чудом не попали в ребенка. Водитель с места скрылся.

Малышка, сидевшая на заднем сидении автомобиля, чудом не пострадала. Фото: АСТ-54

— У нас даже предположений нет, для чего это было сделано. Сестра ехала за рулем, может кому-то что-то не понравилось, — прокомментировал происшествие брат пострадавшей женщины. — Сестра с племянницей отделались легким испугом.

Со слов родных, полицейские приняли заявление от сибирячки. Сейчас она ищет очевидцев дорожного происшествия и записи с камер видеорегистратора.

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