Сибирячка, чтобы не лишиться квартиры, выплатила более трех миллионов рублей долга

Сибирячка, чтобы не лишиться квартиры, выплатила более 3 миллионов рублей долга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Центрального района Новосибирска задолжала по ипотеке крупную сумму — она несколько лет не вносила ежемесячные платежи. Таким образом долг женщины превысил 3 миллиона рублей. Сибирячку предупреждали о негативных последствиях, однако это на нее не действовало. Тогда судебным приставам пришлось применить более жесткие меры по взысканию задолженности.

— Суд обязал женщину вернуть заложенное имущество банку, а судебные приставы арестовали квартиру. Сибирячка осознала всю серьезность ситуации только после того, как ей вручили уведомление о проведении торгов по продаже жилой недвижимости, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Когда должница поняла, что вот-вот потеряет квартиру, сразу нашла нужную сумму и погасила долг. Кроме того, женщине пришлось внести 200 тысяч рублей исполнительского сбора за то, что вовремя не оплатила задолженность.

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