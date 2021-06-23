Сибирячка, чтобы не лишиться квартиры, выплатила более трех миллионов рублей долга

Сибирячка, чтобы не лишиться квартиры, выплатила более 3 миллионов рублей долга.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жительница Центрального района Новосибирска задолжала по ипотеке крупную сумму — она несколько лет не вносила ежемесячные платежи. Таким образом долг женщины превысил 3 миллиона рублей. Сибирячку предупреждали о негативных последствиях, однако это на нее не действовало. Тогда судебным приставам пришлось применить более жесткие меры по взысканию задолженности.
— Суд обязал женщину вернуть заложенное имущество банку, а судебные приставы арестовали квартиру. Сибирячка осознала всю серьезность ситуации только после того, как ей вручили уведомление о проведении торгов по продаже жилой недвижимости, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.
Когда должница поняла, что вот-вот потеряет квартиру, сразу нашла нужную сумму и погасила долг. Кроме того, женщине пришлось внести 200 тысяч рублей исполнительского сбора за то, что вовремя не оплатила задолженность.
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