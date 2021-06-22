Одомашненные новосибирские лисы оказались умнее своих диких сородичей

Новосибирские ученые доказали, что одомашненные лисицы значительно умнее своих диких сородичей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские ученые доказали, что одомашненные лисицы значительно умнее своих диких сородичей. В Институте цитологии и Генетики СО РАН провели эксперимент и выяснили, что у одомашненных беляевских лисиц, с которыми специалисты работают с 1959 года, объем серого вещества мозга значительно превышает показатели их сородичей, живущих в дикой природе.

— Наиболее интригующим результатом является то, что аналогичное увеличение объема серого вещества обнаружено и у лисиц, селекционированных на усиление агрессивности на человека, — рассказала один из авторов работы, главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, профессор Людмила Трут.

Кроме того, агрессивные и дружелюбные лисицы имеют общие особенности строения некоторых отделов головного мозга, которых не выявлено у других видов. При этом, у каждой из групп лисиц эти изменения отличаются от других.

Сейчас сами ученые, которые провели столь масштабное исследование, надеются, что полученные в ходе этой работы результаты помогут понять эволюционные изменения уже непосредственно в поведения человека.

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