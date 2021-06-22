В Новосибирске под окнами высотки в Первомайском районе нашли погибшим мужчину

В Новосибирске, вечером, 22 июня, под окнами дома в Первомайском районе обнаружили погибшего мужчину. Фото: pervomayka54
В Новосибирске, вечером, 22 июня, под окнами дома в Первомайском районе обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
— Под окнами дома №13 на улице Березовой на пандусе лежит накрытое тело мужчины, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, мать погибшего парня рассказала, что у ее сына имелись психологические проблемы, возникшие после участия в военных действиях в Чечне.
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать данный инцидент позже.
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